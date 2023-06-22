Способности и подробности архетипа Медика в Remnant 2 раскрыты в новом трейлере ©

Выжить во время апокалипсиса — не малый подвиг, и недавно анонсированный архетип Медика в Remnant 2 специально создан для помощи в этом нелегком деле. В недавнем трейлере, выпущенном Gunfire Games, раскрываются уникальные способности и преимущества Медика, дающие представление об этой роли, ориентированной на лечение.

Медики, известные как мастера исцеления, умеют поддерживать здоровье команды с большей эффективностью по сравнению с другими архетипами. Их навыки направлены на поддержание присутствия команды в бою, обеспечивая высокую скорость восстановления после ранений и демонстрируя устойчивость к прерываниям во время использования Реликвий. Следовательно, Медик всегда готов оказать поддержку в случае необходимости.

Основой лечебных способностей Медика является перк "Регенератор". Это главное умение позволяет медикам восстанавливать заряд Реликвии после восстановления определенного количества здоровья себе или союзникам, включая компаньонов. Примечательно, что как исцеление от Реликвий, так и умения способствуют этому механизму регенерации.

Что касается конкретных навыков, то архетип Медика может похвастаться множеством методов восстановления, каждый из которых настраивается в соответствии с предпочитаемым игроком стилем. Первый навык - "Родник" - предполагает создание целебного колодца путем проделывания отверстия в земле. Хотя это самый эффективный навык исцеления, его возможности ограничены размером и фиксированным местоположением.

Второе умение, "Целительный щит", создает вокруг союзников защитный барьер, дающий небольшую, постоянную прибавку к здоровью. Это умение особенно эффективно, когда здоровье союзника критически мало, обеспечивая одновременно защиту и исцеление. Оно также подходит для лечения команды в движении.

"Искупление", третий навык медика, действует как высшая способность исцеления. Заряжаемое умение "Искупление" применяет прогрессирующее мощное исцеление с течением времени и может оживить всех раненых союзников, обеспечивая при этом значительную регенерацию. Это умение идеально подходит для быстрого восстановления здоровья команды и снижения урона, служа важнейшим спасательным кругом во время напряженных сражений.

Еще больше повышает эффективность лечения Медика архетипная черта "Приоритеты", которая увеличивает эффективность лечения, укрепляя статус Медика как мастера восстановления здоровья.

Архетип Медика - это вспомогательная роль для игроков, которым важно поддерживать команду в оптимальном боевом состоянии. Благодаря своим мощным способностям к исцелению и стойкости, архетип Медика добавляет важный уровень устойчивости в команду любого размера, делая задачу по прохождению апокалипсиса менее пугающей. Однако, как намекают разработчики в трейлере, для выживания в Remnant 2 все равно потребуется много огневой мощи. Похоже, что общий успех команды сводится к сочетанию мастерства, стратегии и, конечно же, "много-много пуль".

Remnant 2 выходит для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК 25 июля 2023 года.