The Dark Horizon, третье и последнее дополнение для Remnant II, выйдет в сентябре

Студия Gunfire Games сообщила, что релиз третьего и финального DLC для Remnant 2 под названием The Dark Horizon должен состояться в сентябре 2024 года. Изначально DLC должно было выйти раньше, но его релиз был отложен.

В новом дополнении, описываемом как самое масштабное DLC для игры на данный момент, игрокам предстоит вернуться в Н'Эруд, где случилось нечто странное. Gunfire Games обещает раскрыть дополнительные подробности ближе к запуску и утверждает, что отсрочка была связана с желанием дать игрокам лучшее из того, что они могут предложить.

Хотя мы не рады задержке выхода этого DLC, нам очень приятно видеть вашу постоянную поддержку и преданность франшизе Remnant. Прошедший год был просто невероятным, и мы рады, что Remnant 2 и ее DLC принесли вам столько же радости, сколько и нам, когда мы создавали для вас этот мир. Однако мы еще не закончили, и в скором времени нас ждут новости о DLC The Dark Horizon!

В то же время разработчики подтвердили, что работают над новым режимом игры, который будет доступен бесплатно и вскоре получит новые возможности, а также новую систему прогрессии.

Сегодня Remnant 2 празднует свою первую годовщину.