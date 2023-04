THQ Nordic выступит издателем физических копий грядущего шутера от третьего лица на выживание Remnant II ©

THQ Nordic в сотрудничестве с Gearbox Publishing поставит Remnant II в розничные магазины по всему миру. Это продолжение бестселлера Remnant: From the Ashes в настоящее время разрабатывается студией THQ Nordic в Остине, Gunfire Games, той же студией, которая выпустила Darksiders 3, Remnant: From the Ashes и Chronos: Before the Ashes.

Основываясь на оригинальной игре, Remnant II представляет новое оружие, снаряжение, боссов и биомы, включая ветвящиеся линии квестов и расширенную систему архетипов. Remnant II погружает игроков глубже в опустошенный мир, требующий сочетания методичных и яростных дальних и рукопашных сражений с коварными врагами и жестоких сражений с боссами. Вступите в бой как волк-одиночка или уравняйте шансы, объединившись с двумя друзьями, чтобы преодолеть непростые испытания.

Remnant II — это продолжение самой продаваемой игры Remnant: From the Ashes, в которой выжившие люди сражаются с новыми смертоносными существами и богоподобными боссами в ужасающих мирах. Играйте в одиночку или вместе с двумя другими друзьями, чтобы исследовать глубины неизведанного и не дать злу разрушить саму реальность. Чтобы добиться успеха, игрокам придется полагаться на свои собственные навыки и навыки своей команды, чтобы преодолеть самые сложные испытания и предотвратить вымирание человечества.

Remnant II будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК в 2023 году.