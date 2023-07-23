Remnant 2 25.07.2023
7.2 102 оценки

В Remnant 2 нет переключателя размытия в движении, несмотря на обещание разработчиков

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monk70
Новости

Хотя Remnant 2 еще не выпущена полностью, игроки, оформившие предварительный заказ на цифровое Ultimate Edition игры, имели возможность погрузиться в игру раньше. Несмотря на то, что игроки хвалят долгожданное продолжение Souls-подобного экшена, игроки на консолях задаются вопросом, почему нет возможности отключить размытие в движении, несмотря на то, что президент Gunfire Games заявил об обратном всего месяц назад.

Ранее президент Gunfire Games Дэвид Адамс заявил в Твиттере, что «размытие в движении можно отключить». Однако консольные игроки отметили, что эта функция отсутствует как на Xbox Series S / X, так и на PlayStation 5. Возможно, Адамс имел в виду только версию игры для ПК, а не консоли. Адамс также отметил в следующем твите, что будет «больше интересных вещей для пост-запуска», поэтому вполне возможно, что эта функция была перенесена в обновление после запуска или даже в патч первого дня.

Поклонники серии также обратились в социальные сети, чтобы отметить свое разочарование по поводу разоблачения. Один игрок сказал: «Я только что установил и запустил её, это не настолько плохо, как в ff16, но очень жаль, что мы не можем отключить размытие. Я думаю просто отложить игру, пока это не будет исправлено. Мне не нужно размытие движения в шутере».

4
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
GraF68ru

На пк такая опция есть

12
PavelDragon

На PC есть и сразу отключил ее. Игра отличная :)

7
Кей Овальд

Плохо. Всегда эту хрень отключаю.

5
Abarmot90

В первую очередь

1
Sidiusz

Ещё один пункт в превосходство ПК над консолями :)

5
Randpass

Почему разработчики настолько обожают это размытие в движении?

4
Kot9lra street

размытие скрывает недостатки лодов подгрузки текстур на расстоянии

2
Protocol10

Синематорграфъ не завезли что ли это не естъ обманъ разрабовъ?

0
MeduzaRUS

Всё там есть)))) на пк*

0
Inokentych

дожили что уже отключение противных пост эффектов считается достижением если его завезли в настройки, вот к примеру в Elden Ring хорошей так то игре пришлось отключать хроматическую аберрацию с помощью мода, та же история с Dead Island Definitive Edition.

0