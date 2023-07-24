В Remnant 2 уже можно играть бесплатно - игру взломали за день до официального релиза ©

Продолжение популярного хардкорного экшена Remnant: From the Ashes сегодня отправилось на все популярные пиратские ресурсы, хотя официальный его релиз еще не состоялся. Хакер под ником DODI сообщил, что успешно обошёл встроенную антипиратскую защиту Remnant 2, взломав Ultimate издание игры. Теперь скачать игру со всеми дополнениями и бонусами за предзаказ может любой желающий через торрент.

Такой быстрый взлом Remnant 2 объясняется отсутствием Denuvo. Как сообщает автор взлома, игра всё же была защищена от пиратства сразу несколькими системами, однако обойти их не составило особого труда. В игру было вшито встроенное средство защиты от копирования и дополнительная серверная изоляция на случай взлома. Хакеру достаточно было запустить эмулятор обхода этих систем и получить полностью функциональную версию игры максимального издания.

Кроме этого, DODI удалось создать онлайн-фикс, который позволяет пиратам получить все онлайн функции Remnant 2. Пока обычные игроки ждут официального релиза экшена в Steam или EGS, пираты успешно начали своё прохождение игры и могут это делать в кооперативном режиме.

Выход Remnant 2 состоится на ПК и консолях завтра — 25 июля.