Remnant 2 25.07.2023
7 113 оценок

В Remnant 2 уже можно играть бесплатно - игру взломали за день до официального релиза

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Gutsz
Новости

Продолжение популярного хардкорного экшена Remnant: From the Ashes сегодня отправилось на все популярные пиратские ресурсы, хотя официальный его релиз еще не состоялся. Хакер под ником DODI сообщил, что успешно обошёл встроенную антипиратскую защиту Remnant 2, взломав Ultimate издание игры. Теперь скачать игру со всеми дополнениями и бонусами за предзаказ может любой желающий через торрент.

Такой быстрый взлом Remnant 2 объясняется отсутствием Denuvo. Как сообщает автор взлома, игра всё же была защищена от пиратства сразу несколькими системами, однако обойти их не составило особого труда. В игру было вшито встроенное средство защиты от копирования и дополнительная серверная изоляция на случай взлома. Хакеру достаточно было запустить эмулятор обхода этих систем и получить полностью функциональную версию игры максимального издания.

Кроме этого, DODI удалось создать онлайн-фикс, который позволяет пиратам получить все онлайн функции Remnant 2. Пока обычные игроки ждут официального релиза экшена в Steam или EGS, пираты успешно начали своё прохождение игры и могут это делать в кооперативном режиме.

Выход Remnant 2 состоится на ПК и консолях завтра — 25 июля.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
Ellie Williams

даже за 3 дня игра уже 22 числа была на торрентах

11
onceagain

Эхх, как же бесят такие посты...
DODI – репакер, вполне возможно что он вообще не имеет понятия как 'взломать'. Его дело это уменьшение размера игры методом сжатия и все :facepalm
Про взлом. Абсолютно любая игра с стима у которого нет denuvo, и не требуется постоянное подключение к серверам, можно взломать с помощью неких эмуляторов стима, которые существуют уже тысячи лет.
И кстати, игра появилась в сети не за день до релиза, а за три, тк для предзаказчиков ultimate edition стала доступна 7/21.

3
Dr_Shtopor
В Remnant 2 уже можно играть бесплатно...

... но зачем?

3
PavelDragon

Я уже третий день играю, так что за три дня до релиза была доступна. Игра очень нравится, на 3070 с DLSS около 100 кадров, в городе 80. Все плавно, лагов нету. Лучше первой части, игру доработали, улучшили. Из небольших минусов - только одинаковые диалоги перед каждой битвой и после завершения, хотелось бы их отключить.

2
Nick1906

Сейчас тебя местные бомжи, адепты теорий заговоров, ютуб-аналитики FPS, со своими затычками и вёдрами с болтами, поросшими мхом, заминусят 🤣

-3
CTELC D.R. Nick1906

У меня 4080 и рязянь 9ая,2к моник-кадры скачут от 45 до 90.В игре вырезали нахрен сэты брони,есть софт локи в лаберинте эльфов,могут застревать мобы в лифтах,из за чего они не ездят,добавили дурачка с топором и аое атакой,который херачит волной по земле через текстурки конусом ваншотя,мобы ресаются за закрытыми дверями.Игру надо оооооочень сильно патчить.

Лицуха стима.

1
Сергей Olyva

В Это, даже бесплатно играть пытка.

2
YoungZim

посмотрел на ютубе даже бесплатно не надо

графика до кризиса 2007 года не дотягивает ау разработчики кто вам платит за это

2
AndralStormborn

Даже если мне доплачивать будут - не стану такое играть

1
1ABB1

Молодцы! Красавцы!

0
Кей Овальд

Ну, он же для России продаётся, так что смысла пиратить нет. Впрочем и на релизе брать смысла тоже нет. Через пару лет куплю.

0
M1notaur

спасибо, но такое и даром не надо..)

0
AntonToxa

Погамать можно до выхода Балды

-2
kitai1978

Вот это НОВОСТЬ сегодня! Вот это да! Игра уже 3 дня как на всех торрентах лежит ))))))))))))

0
Randpass

А все одно пока без патчей лучше не лезть, пусть оптимизацию поправят, баги, балансы и прочее

0
Destroited
0
Destroited
0
Dakini

Скучная игра, видел прохождение, и за такое еще денег просят, не стыдно?

-1
TAPAKAH222

То есть когда игра плохо оптимизирована и в ней есть Denuvo, то это из-за неё и играть мы в это не будем (пока не уберут защиту), а когда без этой защиты, то либо виновата Nvidia, либо мы вообще не замечаем плохую оптимизацию (халява же)?

-2
Badghost

Это и называется бить по кошельку, когда игра "иновата Nvidia, либо мы вообще не замечаем плохую оптимизацию", то можно за бесплатно пройти, какой смысл поддерживать тех кто делает спустя рукава, хотя и поддерживальщиков и предзаказщиков хватает с избытком что-бы студии наперебой рапортовали об огромных предзаказах и успешных продажах, и тут как говорится выбор каждого свой, я только не пойму чего ты так возбудился, ты топ манагер в ЕА что-ли или байт на бонусы ПГ твой высший идеал?

1
TAPAKAH222 Badghost
я только не пойму чего ты так возбудился, ты топ манагер в ЕА что-ли или байт на бонусы ПГ твой высший идеал

Просто смеюсь над многочисленным лицемерием, фанатизмом и глупостью на PG. Тема с пиратством и Denuvo одни из таких, где этого хватает.

-2
Badghost TAPAKAH222

А без этого бы мир был скучным и серым

1
bohdan2015

Считаю разрабы тупо поступили, что защиту норм не поставили. Хотя бы сделали как Croteam - добавили в каждую локу неубиваемых бессмертных боссов. Взломали - запустишь, но дальше не пройдешь)

-4
Dmitry_Quant

Тупо поступили выпустив неоптимизмрованный кусок кода, а то что ты пишешь это реально тупость

0