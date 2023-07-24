В Remnant 2 уже можно играть бесплатно - игру взломали за день до официального релиза

Продолжение популярного хардкорного экшена Remnant: From the Ashes сегодня отправилось на все популярные пиратские ресурсы, хотя официальный его релиз еще не состоялся. Хакер под ником DODI сообщил, что успешно обошёл встроенную антипиратскую защиту Remnant 2, взломав Ultimate издание игры. Теперь скачать игру со всеми дополнениями и бонусами за предзаказ может любой желающий через торрент.
Такой быстрый взлом Remnant 2 объясняется отсутствием Denuvo. Как сообщает автор взлома, игра всё же была защищена от пиратства сразу несколькими системами, однако обойти их не составило особого труда. В игру было вшито встроенное средство защиты от копирования и дополнительная серверная изоляция на случай взлома. Хакеру достаточно было запустить эмулятор обхода этих систем и получить полностью функциональную версию игры максимального издания.
Кроме этого, DODI удалось создать онлайн-фикс, который позволяет пиратам получить все онлайн функции Remnant 2. Пока обычные игроки ждут официального релиза экшена в Steam или EGS, пираты успешно начали своё прохождение игры и могут это делать в кооперативном режиме.
Выход Remnant 2 состоится на ПК и консолях завтра — 25 июля.
даже за 3 дня игра уже 22 числа была на торрентах
Эхх, как же бесят такие посты...
DODI – репакер, вполне возможно что он вообще не имеет понятия как 'взломать'. Его дело это уменьшение размера игры методом сжатия и все :facepalm
Про взлом. Абсолютно любая игра с стима у которого нет denuvo, и не требуется постоянное подключение к серверам, можно взломать с помощью неких эмуляторов стима, которые существуют уже тысячи лет.
И кстати, игра появилась в сети не за день до релиза, а за три, тк для предзаказчиков ultimate edition стала доступна 7/21.
... но зачем?
Я уже третий день играю, так что за три дня до релиза была доступна. Игра очень нравится, на 3070 с DLSS около 100 кадров, в городе 80. Все плавно, лагов нету. Лучше первой части, игру доработали, улучшили. Из небольших минусов - только одинаковые диалоги перед каждой битвой и после завершения, хотелось бы их отключить.
Сейчас тебя местные бомжи, адепты теорий заговоров, ютуб-аналитики FPS, со своими затычками и вёдрами с болтами, поросшими мхом, заминусят 🤣
У меня 4080 и рязянь 9ая,2к моник-кадры скачут от 45 до 90.В игре вырезали нахрен сэты брони,есть софт локи в лаберинте эльфов,могут застревать мобы в лифтах,из за чего они не ездят,добавили дурачка с топором и аое атакой,который херачит волной по земле через текстурки конусом ваншотя,мобы ресаются за закрытыми дверями.Игру надо оооооочень сильно патчить.
Лицуха стима.
В Это, даже бесплатно играть пытка.
посмотрел на ютубе даже бесплатно не надо
графика до кризиса 2007 года не дотягивает ау разработчики кто вам платит за это
Даже если мне доплачивать будут - не стану такое играть
Молодцы! Красавцы!
Ну, он же для России продаётся, так что смысла пиратить нет. Впрочем и на релизе брать смысла тоже нет. Через пару лет куплю.
спасибо, но такое и даром не надо..)
Погамать можно до выхода Балды
Вот это НОВОСТЬ сегодня! Вот это да! Игра уже 3 дня как на всех торрентах лежит ))))))))))))
А все одно пока без патчей лучше не лезть, пусть оптимизацию поправят, баги, балансы и прочее
Скучная игра, видел прохождение, и за такое еще денег просят, не стыдно?
То есть когда игра плохо оптимизирована и в ней есть Denuvo, то это из-за неё и играть мы в это не будем (пока не уберут защиту), а когда без этой защиты, то либо виновата Nvidia, либо мы вообще не замечаем плохую оптимизацию (халява же)?
Это и называется бить по кошельку, когда игра "иновата Nvidia, либо мы вообще не замечаем плохую оптимизацию", то можно за бесплатно пройти, какой смысл поддерживать тех кто делает спустя рукава, хотя и поддерживальщиков и предзаказщиков хватает с избытком что-бы студии наперебой рапортовали об огромных предзаказах и успешных продажах, и тут как говорится выбор каждого свой, я только не пойму чего ты так возбудился, ты топ манагер в ЕА что-ли или байт на бонусы ПГ твой высший идеал?
Просто смеюсь над многочисленным лицемерием, фанатизмом и глупостью на PG. Тема с пиратством и Denuvo одни из таких, где этого хватает.
А без этого бы мир был скучным и серым
Считаю разрабы тупо поступили, что защиту норм не поставили. Хотя бы сделали как Croteam - добавили в каждую локу неубиваемых бессмертных боссов. Взломали - запустишь, но дальше не пройдешь)
Тупо поступили выпустив неоптимизмрованный кусок кода, а то что ты пишешь это реально тупость