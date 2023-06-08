Remnant 2 июль 2023 г.
7.5 63 оценки

В Steam открылись предзаказы на Remnant 2

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monk70
Новости

Как сегодня объявили Gearbox Publishing и разработчик Gunfire Games, Remnant 2 будет выпущена для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 25 июля. Предзаказы уже открыты в различных цифровых магазинах.

На выбор предлагается 3 издания:

  • Обычное стоит 2869 руб. и включает только игру.
  • Делюкс-издание стоит 3449 руб. и включает игру и 3 набора брони из Remnant: From the Ashes
  • Ultimate-издание стоит 3999 руб. и включает всё выше перечисленное, а также 3-дневный ранний доступ, набор выживальщика, пакет DLC из 3 наборов.
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