В Steam открылись предзаказы на Remnant 2

Как сегодня объявили Gearbox Publishing и разработчик Gunfire Games, Remnant 2 будет выпущена для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 25 июля. Предзаказы уже открыты в различных цифровых магазинах.
На выбор предлагается 3 издания:
- Обычное стоит 2869 руб. и включает только игру.
- Делюкс-издание стоит 3449 руб. и включает игру и 3 набора брони из Remnant: From the Ashes
- Ultimate-издание стоит 3999 руб. и включает всё выше перечисленное, а также 3-дневный ранний доступ, набор выживальщика, пакет DLC из 3 наборов.