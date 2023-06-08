В Steam открылись предзаказы на Remnant 2 ©

Как сегодня объявили Gearbox Publishing и разработчик Gunfire Games, Remnant 2 будет выпущена для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 25 июля. Предзаказы уже открыты в различных цифровых магазинах.

На выбор предлагается 3 издания: