Космическая стратегия-симулятор Remnant Protocol выйдет в марте 2026

Независимая студия progenitor game studios ltd объявила дату выхода своего амбициозного проекта remnant protocol. Стратегический симулятор в космосе появится на пк 12 марта 2026 года, о чём сообщили на презентации Pc Gaming Show: Most Wanted.

Новый трейлер показал масштабные баталии на фоне величественных звёздных пейзажей. Сюжет завязывается вокруг загадочной осады столицы и фрагментарной передачи с названием «протокол остаток», намекающей на катастрофу вселенского масштаба.

Remnant protocol позиционируется как гибрид тактики и управления ресурсами, вдохновлённый xcom, но с динамичным управлением кораблём в духе классической tie fighter. Игрокам предстоит возглавить повстанческое движение, заключать союзы, исследовать технологии и конструировать корабли разных классов.

Особенность проекта — поддержка vr, что позволит ощутить космические сражения так, будто вы сидите в кабине. Remnant protocol уже доступна для добавления в список желаемого в steam.