Состоялся полноценный релиз тактической ролевой игры MEMOLITH: Forsaken by Light

Студия Black Anchor и издатель Webzen выпустили финальную версию тактической ролевой игры MEMOLITH: Forsaken by Light. Проект покинул ранний доступ Steam, в котором находился с 31 октября 2023 года. На момент релиза стоимость игры составляет 855 рублей. Поддержка русского языка в проекте отсутствует.

Действие игры разворачивается в разрушенном средневековом городе Ремор, который поглотила загадочная пелена тьмы. Игрокам предстоит управлять отрядом выживших, состоящим из 3 человек. В мире игры нет магии или огнестрельного оружия, поэтому для выживания придется полагаться на холодное оружие и грамотное тактическое планирование. Всего в игре доступно более 80 уровней, разделенных на 3 сюжетных акта.

С выходом обновления 1.0 разработчики добавили в игру полноценную сюжетную кампанию, завершающуюся в локации Великая базилика. Пользователям стали доступны 4 новых персонажа, включая наемницу Луизу, шута Натаниэля и охотницу Фию. Общее количество уникальных фрагментов памяти, позволяющих настраивать способности героев, превысило 130 штук. Также авторы переработали систему оружия и кузнечное дело, отказавшись от случайных характеристик при создании предметов.

Для запуска игры потребуется компьютер с 4 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой уровня GTX 750.