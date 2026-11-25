Авторы Remote Control назвали дату выхода психологического хоррора. Ролик демонстрирует расследование на корабле, управление испытуемыми, текстовые команды и опасности, угрожающие их жизни.

Пропажа экипажа запускает расследование, которое предстоит возглавить игроку. В его распоряжении окажутся шесть человек: им можно отдавать команды, чтобы исследовать корабль и продвигаться вглубь.

Необычная механика строится на полном контроле над действиями подопытных — чем дальше зайдёт команда, тем выше риск и тем острее встанет вопрос о ценности человеческой жизни.

Remote Control выйдет в Steam двадцать девятого января две тысячи двадцать седьмого года.