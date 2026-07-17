Remote Union предложит мрачное будущее, где даже прогулка за пределами дома стала роскошью

Студия Bright Lights of Svetlov представила Remote Union — приключенческую игру от первого лица, действие которой развернётся в альтернативном будущем с необычным сочетанием высоких технологий и повседневной суровости.

В мире игры человечество оказалось ограничено в передвижении, а выходом из дома стали роботы-аватары, которыми можно управлять через сертифицированные устройства виртуальной реальности. Работа, отдых и встречи с другими людьми теперь зависят от качества соединения и наличия оплаченной подписки.

Разработчики обещают атмосферу провинциального города недалёкого будущего, где технологический прогресс соседствует с элементами примитивного ручного труда. Remote Union предложит сюжет с детективными мотивами, неожиданными поворотами и детально проработанный мир, который будет поощрять исследование.

Дата выхода и платформы игры пока не объявлены.