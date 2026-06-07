Remothered: Tormented Fathers и Remothered: Broken Porcelain стали временно бесплатными в Steam и GOG

Пользователи ПК получили возможность бесплатно добавить в свои библиотеки сразу 2 игры серии Remothered. Акции проходят одновременно в сервисах Steam и GOG и будут доступны ограниченное время.

В магазине Steam стартовала раздача психологического хоррора Remothered: Tormented Fathers от студии Stormind Games. Игру можно бесплатно добавить на аккаунт до 8 июня 2026 года. После активации проект останется в библиотеке навсегда.

Remothered: Tormented Fathers вышла 30 января 2018 года и является первой частью хоррор-трилогии Remothered Saga. Игра предлагает сюжет о расследовании исчезновения девушки, которое приводит главную героиню к раскрытию семейных тайн и деятельности загадочного культа. Проект сочетает элементы survival horror, скрытного прохождения, исследования локаций и решения головоломок.

Среди особенностей проекта разработчики выделяют реалистичную систему выживания, отсутствие традиционной шкалы здоровья, кинематографичную подачу истории и саундтрек, созданный композиторами Нобуко Тодой и Лукой Бальбони.

Одновременно с этим в цифровом магазине GOG проходит бесплатная раздача Remothered: Broken Porcelain. Для получения игры необходимо авторизоваться в своей учетной записи и перейти на страницу акции. Если баннер раздачи не отображается на главной странице сервиса, игру можно активировать напрямую через страницу выдачи подарка по адресу https://www.gog.com/giveaway/claim

Обе раздачи носят временный характер, поэтому желающим получить игры необходимо активировать их до завершения акций на соответствующих площадках.