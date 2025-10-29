Stormind Games получила крупные инвестиции для нового проекта по голливудской франшизе

Итальянская студия Stormind Games, известная по серии игр Remothered и участию в разработке Mafia: The Old Country, получила значительные инвестиции для развития нового проекта. Компания Marsa Holding приобрела 10% долю в Stormind Holding, а дополнительные инвестиции предоставили Intesa Sanpaolo и Mediocredito Centrale.

Stormind Games планирует использовать средства для разработки нового проекта, основанного на крупной голливудской франшизе.

Это продолжение их успеха с игрой «A Quiet Place: The Road Ahead», изданной Saber Interactive и основанной на мире фильмов Paramount. Глава студии Антонио Канната подчеркнул художественную независимость команды: «Мы хотим создать то, чего в Италии еще не было. Мы не хотим внешнего давления инвесторов, мы делаем ставку на наш стиль и глобальный охват».

Это важный этап в развитии студии, которая последовательно продвигает креативность на мировом рынке игр, сочетая традиции с современной игровой индустрией.