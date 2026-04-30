Музыка страха возвращается: Акира Ямаока напишет саундтрек для Remothered: Red Nun's Legacy

Студия Stormind Games сделала ход, который способен резко поднять интерес к Remothered: Red Nun’s Legacy: музыку к игре напишет Акира Ямаока — человек, чьё имя давно стало синонимом психологического хоррора. Это не просто громкий коллаб, а заявка на смену уровня самой серии.

Ямаока известен по работе над Silent Hill, где его саундтрек был не фоном, а полноценным инструментом давления на игрока. Его стиль — это не банальные «скримеры в музыке», а медленное, вязкое чувство тревоги, которое буквально просачивается в геймплей. И если Stormind сумеет правильно встроить этот подход, Red Nun’s Legacy может выйти далеко за рамки нишевого хоррора.

Сам композитор говорит, что стремится создать музыку, «сливающуюся с пространством» и оставляющую необъяснимое ощущение после игры. Это звучит амбициозно, но именно за такие идеи Ямаоку и ценят: он работает не со страхом напрямую, а с тем, что остаётся после него.

Глава студии Антонио Канната прямо называет сотрудничество поворотным моментом для франшизы. И это не выглядит преувеличением: Remothered всегда делала ставку на атмосферу и повествование, но часто уступала более крупным проектам в масштабе подачи. Приглашение Ямаоки — попытка закрыть этот разрыв за счёт звука, а не бюджета.

В индустрии, где хорроры всё чаще полагаются на визуальные эффекты и резкие моменты, ставка на аудио как главный инструмент давления выглядит почти олдскульно — и потому особенно интересно. Если всё сложится, Red Nun’s Legacy может стать редким примером игры, где музыка не сопровождает страх, а создаёт его.