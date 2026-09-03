Remothered: Red Nun's Legacy проведёт открытое тестирование в Steam с 7 по 14 сентября

Stormind Games объявила о проведении открытого тестирования Remothered: Red Nun's Legacy в Steam. Оно продлится с 7 по 14 сентября и позволит игрокам впервые ознакомиться с хоррором до его полноценного релиза.

В тестовой версии можно будет исследовать помещения монастыря, где разворачиваются события игры. Разработчики подчёркивают, что локации пока находятся в процессе доработки и ещё не приняли окончательный вид.

В Stormind Games рассчитывают получить от участников как можно больше отзывов. Тестирование должно помочь команде обнаружить недостатки и отполировать игру перед выходом.

Отдельное внимание разработчики уделили атмосфере. По их словам, они несколько месяцев работали над деталями, которые должны усиливать ощущение тревоги: здание будет определённым образом реагировать на присутствие героини, а тишина и окружение создадут впечатление, будто сами помещения «помнят» девушку.

Открытое тестирование Remothered: Red Nun's Legacy пройдёт в Steam с 7 по 14 сентября. Полноценный релиз хоррора состоится 27 октября. Кроме того, Stormind Games работает над ремастерами первой и второй частей Remothered.