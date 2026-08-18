Remothered: Red Nun's Legacy выйдет 27 октября и завершит историю серии

Stormind Games объявила дату выхода Remothered: Red Nun’s Legacy — заключительной части хоррор-серии. Игра появится 27 октября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.

События развернутся через 13 месяцев после исчезновения шести девочек на Сицилии. Получив новую зацепку, Сьюзан отправляется в заброшенную аристократическую усадьбу семьи Эшманн у подножия Этны. Поиски дочери быстро превращаются в путешествие, где семейные тайны, воспоминания и сверхъестественные явления переплетаются с историей Красной монахини.

Remothered: Red Nun’s Legacy объединит survival horror, стелс и психологический хоррор. Игрокам предстоит скрываться от преследователей, исследовать окружение, решать головоломки и использовать способности гипноза. С их помощью можно «считывать» предметы, восстанавливать забытые воспоминания и находить скрытые проходы.

Разработчики также обещают раскрыть историю Кристо-Моренте — монастыря, который считается местом зарождения легенды о Красной монахине.