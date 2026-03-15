Создатель Remothered пригрозил судом из-за отсутствия его имени в материалах новой игры

Автор и создатель франшизы Remothered Крис Даррил заявил о намерении предпринять юридические шаги после того, как его имя не оказалось указано в материалах недавно анонсированной игры Remothered: Red Nun's Legacy.

Разработчик опубликовал заявление в LinkedIn, где подтвердил, что не принимает никакого участия в создании нового проекта. По словам Даррила, о разработке третьей части серии он узнал лишь недавно, несмотря на то что именно он считается создателем оригинальной вселенной игры.

Ранее Даррил был сооснователем студии Stormind Games и работал там сценаристом и геймдиректором до 2021 года. После ухода из компании он основал собственную студию Little Sewing Machine, которая выпустила приключенческую игру Bye Sweet Carole.

В своём обращении разработчик отметил, что Remothered является для него особенно важным проектом — он начал работать над этой идеей ещё в подростковом возрасте. Именно Даррил, по его словам, придумал ключевые элементы франшизы, включая персонажей, сюжетную основу и концепцию Красной Монахини.

Главной причиной недовольства стало то, что имя автора не упоминается ни в трейлере новой игры, ни в титрах, ни в официальных пресс-материалах. Даррил считает, что такое решение нарушает прежние договорённости и игнорирует его вклад как создателя интеллектуальной собственности. В связи с этим он поручил своей юридической команде заняться этим вопросом.

При этом разработчик пожелал удачи команде, работающей над новой частью. Выход Remothered: Red Nun's Legacy ожидается в этом году, и не исключено, что стороны попытаются урегулировать ситуацию до релиза игры.