Stormind Games внезапно возвращается к своей серии хорроров: смотрим дебютный трейлер Remothered: Red Nun's Legacy

Фанатам жанра survival horror пришлось изрядно запастись терпением, ведь с момента релиза предыдущей игры франшизы, Remothered: Broken Porcelain, прошло уже почти шесть лет. Во время трансляции весенней презентации Future Games Show разработчики из студии Stormind Games прервали долгое молчание и официально анонсировали Remothered: Red Nun's Legacy — третью игру, призванную завершить историю пугающей психологической трилогии.

События новинки развернутся на сицилийских склонах вулкана Этна. В центре истории окажется женщина по имени Сьюзан, которая ведет отчаянное расследование. Ее цель — найти хоть какие-то следы своей дочери, которая стала одной из шести девочек, бесследно пропавших в этом районе чуть больше года назад. Поиски приводят героиню в полуразрушенное поместье, некогда принадлежавшее семье Эшманн. Оказавшись внутри, Сьюзан сталкивается с тем, что реальность вокруг начинает буквально трещать по швам.

Разработчики сообщают, что основой игрового процесса останется напряженный стелс и выживание. За героиней будут вести неустанную охоту так называемые «сталкеры», патрулирующие локации. На ранних этапах игры скрытность станет единственным способом выжить, пока Сьюзан не найдет способ давать отпор.

Среди геймплейных нововведений заявлена уникальная механика «гипноза». Используя эти способности, героиня сможет осматривать объекты и извлекать из них забытые воспоминания. Данный навык позволит игрокам не только собирать ценные подсказки и решать головоломки, но и буквально изменять окружение вокруг себя, например, открывая ранее спрятанные проходы. Конечная цель путешествия Сьюзан — докопаться до ужасающих секретов, скрывающихся за мифом о Красной Монахине.

Релиз Remothered: Red Nun's Legacy намечен на вторую половину 2026 года. Игра создается для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, а также для Nintendo Switch 2.