Сюжетный трейлер Remothered: Red Nun's Legacy раскрывает историю исчезнувших девочек и заброшенного монастыря

Remothered: Red Nun’s Legacy получила новый сюжетный трейлер, и он довольно ясно показывает направление проекта — это не попытка радикально переосмыслить жанр, а скорее возвращение к классической формуле психологического хоррора с более современной подачей. Разработкой занимается Stormind Games совместно с Soft Source Publishing, и игра уже сейчас выглядит как мрачное расширение известной серии.

В центре истории — Сьюзан, которая спустя 13 месяцев после исчезновения шести девочек получает новую зацепку о своей пропавшей дочери. Расследование приводит её в заброшенное поместье на Сицилии у подножия Этны — место, где, судя по всему, и начинается основная часть кошмара. И чем дальше развивается сюжет, тем сильнее размывается граница между реальностью и психологическими искажениями, что традиционно является сильной стороной серии Remothered.

С точки зрения геймплея ставка сделана на проверенную формулу: стелс, выживание и постоянное давление со стороны преследователей. Но разработчики добавляют новые элементы — механики восприятия, гипноза и взаимодействия с окружением. Это выглядит как попытка аккуратно освежить игровой процесс, не ломая его основу, а расширяя инструменты воздействия на игрока.

Игрокам предстоит исследовать поместье Кристо Моренте, решать головоломки, искать ключевые предметы и постепенно раскрывать историю монастыря и миф о Красной монахине. Атмосфера явно делается главным инструментом — и по трейлеру видно, что акцент смещён в сторону напряжения и психологического дискомфорта, а не экшена.

Релиз Remothered: Red Nun’s Legacy запланирован на 2026 год, и пока проект производит впечатление игры, которая делает ставку не на масштаб, а на плотную, давящую атмосферу — что для жанра хоррора часто оказывается самым правильным решением.