За кулисами семейных тайн - авторы хоррора Remothered: Red Nun's Legacy рассказали о финале франшизы

Разработчик культовой хоррор-серии Remothered выпустила в сеть вторую часть своих дневников разработки, посвященных завершающему аккорду франшизы — Remothered: Red Nun’s Legacy. Главный креативный директор Даниэле Азара и нарративный руководитель Лука Эспозито приоткрыли завесу тайны над сюжетом, атмосферой и механикой грядущей новинки, которая должна стать грандиозным закрытием многолетней сюжетной петли.

Авторы подчеркнули, что грядущий проект выступает полноценным духовным посланием классике жанра «джалло» и культовым мастерам итальянского хоррора, таким как Дарио Ардженто, Марио Бава и Лучо Фульчи. Тем не менее разработчики утверждают, что классические веяния идеально синхронизируются с современным вектором в создании зрелых и откровенных хоррор-историй.

Ключевым ядром геймплея и повествования нового ужастика названы три взрослые женские судьбы, вплетенные в одну общую нить: их жизни буквально замкнуты в порочном колесе семейных драм. Геймдиректоры заострили внимание: "С самых первых игр серия строилась вокруг темы любви и травм... Но здесь это лейтмотив: колесо обязано сломаться".

Центральным героем финала заявлена протагонистка Сьюзан. Буквально за пару мгновений до начала стартового отсчета игры её родную дочь жестоко похищают; в попытках найти спасение для девочки женщина приезжает на забытую итальянскую разрушенную загородную виллу прямо на просторах вулкана Этна. Именно здесь стартует новая ужасающая экскурсия, которая в итоге свяжет судьбы прошлых лет, таинственный забытый орден Багровых Монахинь и зловещий католический приход монастыря Кристо Моренте.

Специально для новых игроков авторы Remothered: Red Nun's Legacy отдельно сделали, но важное пояснение: чтобы полноценно погрузиться в гнетущую викторианскую сказку о монастырском заговоре, вовсе необязательно зубрить или перепроходить предыдущие игры серии.

Однако, если вы всё же это сделаете или помните историю наизусть — именно эта третья игра тотально перевернёт с ног на голову всю старую картину и перспективы всей прошлой трилогии.

Выход Remothered: Red Nun’s Legacy запланирован на 2026 год.