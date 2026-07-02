Remothered: Tormented Fathers получит ремастер на Unreal Engine 5 - хоррор возвращается с современной графикой

Студия Stormind Games официально анонсировала Remothered: Tormented Fathers Remastered — обновлённую версию первой части своей серии психологических хорроров. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК (Steam, Epic Games Store, GOG и Microsoft Store). Дата релиза пока не раскрывается.

Разработчики называют ремастер не просто визуальным обновлением, а полноценным переносом проекта на Unreal Engine 5. Игра получит переработанное освещение с использованием технологии Lumen, улучшенные модели персонажей, обновлённые окружение и текстуры, переработанные кинематографические ролики, а также современный интерфейс. При этом авторы подчёркивают, что оригинальная атмосфера и игровой процесс останутся без изменений, а обнаруженные за годы ошибки будут исправлены.

Remothered: Tormented Fathers сочетает элементы классического survival horror и психологического триллера. Игрокам вновь предстоит взять на себя роль Розмари Рид, которая прибывает в особняк Ричарда Фелтона, чтобы расследовать исчезновение девушки по имени Селеста. Однако вскоре расследование превращается в смертельно опасную игру в кошки-мышки.

Как и оригинал, ремастер сделает ставку на скрытное прохождение, напряжённые погони, реалистичные головоломки и отсутствие привычной полосы здоровья — состояние героини придётся оценивать по её поведению. Музыкальное сопровождение вновь создают Нобуко Тода, работавшая над Final Fantasy, Halo и Metal Gear Solid, а также Лука Бальбони.

Анонс Remothered: Tormented Fathers Remastered продолжает тенденцию возвращения знаковых хорроров прошлых лет в современном техническом исполнении, позволяя как новым игрокам, так и поклонникам серии вновь пережить одну из самых напряжённых историй жанра.