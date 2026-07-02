Remothered: Tormented Fathers получит ремастер на Unreal Engine 5 - хоррор возвращается с современной графикой

Студия Stormind Games официально анонсировала Remothered: Tormented Fathers Remastered — обновлённую версию первой части своей серии психологических хорроров. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК (Steam, Epic Games Store, GOG и Microsoft Store). Дата релиза пока не раскрывается.
Разработчики называют ремастер не просто визуальным обновлением, а полноценным переносом проекта на Unreal Engine 5. Игра получит переработанное освещение с использованием технологии Lumen, улучшенные модели персонажей, обновлённые окружение и текстуры, переработанные кинематографические ролики, а также современный интерфейс. При этом авторы подчёркивают, что оригинальная атмосфера и игровой процесс останутся без изменений, а обнаруженные за годы ошибки будут исправлены.
Remothered: Tormented Fathers сочетает элементы классического survival horror и психологического триллера. Игрокам вновь предстоит взять на себя роль Розмари Рид, которая прибывает в особняк Ричарда Фелтона, чтобы расследовать исчезновение девушки по имени Селеста. Однако вскоре расследование превращается в смертельно опасную игру в кошки-мышки.
Как и оригинал, ремастер сделает ставку на скрытное прохождение, напряжённые погони, реалистичные головоломки и отсутствие привычной полосы здоровья — состояние героини придётся оценивать по её поведению. Музыкальное сопровождение вновь создают Нобуко Тода, работавшая над Final Fantasy, Halo и Metal Gear Solid, а также Лука Бальбони.
Анонс Remothered: Tormented Fathers Remastered продолжает тенденцию возвращения знаковых хорроров прошлых лет в современном техническом исполнении, позволяя как новым игрокам, так и поклонникам серии вновь пережить одну из самых напряжённых историй жанра.
что это вообще за мусор?
"да всем насрать"..)
во свое время, не впечатлила игра
жаль что хорошие малоизвестные игры так не ремастерят как подобный шлак
автор, как со зрением? прямо на превью видно, что ремастерят обе части