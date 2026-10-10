Firestorm вернет войну за тиберий в Command & Conquer - теперь в формате бесплатного шутера на Unreal Engine 5

Команда Totem Arts готовит Firestorm — масштабный командный шутер во вселенной Command & Conquer, который перенесёт атмосферу Tiberian Sun в формат сетевых сражений от первого лица. Проект, анонсированный ещё в 2020 году как дополнение для Renegade X, со временем вырос в самостоятельную игру с переработанными механиками и графикой на Unreal Engine 5. По последним заявлениям разработчиков, релиз намечен на 2026 год.

В отличие от Renegade X, основанной на первой Command & Conquer: Renegade, новая игра перенесёт игроков во времена Второй тибериевой войны. Это означает более мрачный футуристический дизайн, знакомую борьбу GDI и Братства NOD, а также технику из Tiberian Sun. На старте обещают девять карт, хотя максимальное количество участников одного матча пока не раскрывается.

Основой сражений станет режим Uplink, сочетающий захват территорий с защитой собственной базы. Командам предстоит занимать аванпосты, зарабатывать очки и запускать супероружие, способное уничтожить вражеское укрепление. При этом захваченные точки можно использовать для строительства дополнительных объектов — например, электростанций и перерабатывающих заводов, увеличивающих доход. Заработанные средства пойдут на приобретение боевой техники.

Арсенал обещает быть внушительным: разработчики заявляют о более чем 40 видах машин и свыше 70 вариантах пехотного вооружения. GDI получит шагающих роботов «Титан» и «Джаггернаут», звуковой танк «Дизраптор» и классические «Орки». NOD сможет задействовать танки-невидимки, боевые мотоциклы, огнемётные машины и реактивные аппараты «Банши». Такое разнообразие должно сделать командную координацию и выбор техники важной частью каждого матча.

Отдельного внимания заслуживает позиция авторов относительно распространения игры. Totem Arts подчёркивает, что Firestorm останется полностью бесплатной: коммерческий релиз команда не планирует, в том числе из-за необходимости сохранить отсылки к Command & Conquer. Проект создаётся силами энтузиастов, поэтому его развитие зависит от работы сообщества.

Разработчики также поделились системными требованиями. Для высоких настроек графики рекомендуют видеокарту уровня RTX 3080, тогда как на низких должна подойти GTX 970. Потребуется 16 ГБ оперативной памяти и от 25 до 30 ГБ свободного места. Для достижения 60 кадров в секунду авторы указывают процессор уровня Intel Core i7-4790K.

Если команда уложится в заявленные сроки, поклонники Command & Conquer получат возможность вернуться к эпохе Tiberian Sun в формате масштабного сетевого шутера — и совершенно бесплатно.