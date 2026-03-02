ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Renegade-X 26.02.2014
Экшен
7.5 78 оценок

Состоялся релиз Renegade X - бесплатного шутера во вселенной Command & Conquer на Unreal Engine 3

butcher69 butcher69

Состоялся релиз Renegade X — бесплатного тактического шутера, переносящего опыт классической Command & Conquer: Renegade на движок Unreal Engine 3. Проект создан студией Totem Arts — международной командой поклонников серии Command & Conquer.

В матчах могут участвовать до 40 игроков, разделённых на две фракции: Global Defense Initiative (GDI) и Brotherhood of Nod. Первая представляет собой международные силы, поддерживающие мировой порядок, вторая — радикальную организацию с собственным видением будущего человечества.

Изначально проект задумывался как ремейк, но со временем превратился в духовного наследника оригинала. В центре геймплея — режим Command & Conquer Mode: задача команд заключается в уничтожении базы противника при одновременной защите собственной. Игрокам доступны более 30 видов оружия, 15 единиц техники, а также супероружие — от ядерных ударов до ионных пушек и авиаударов. Разрушение ключевых построек лишает команду стратегических преимуществ.

Минимальные требования включают Windows 8, процессор от 2,0 ГГц, 8 ГБ ОЗУ, видеокарту с поддержкой DirectX 9 и 45 ГБ на диске. Рекомендуется Windows 10, многоядерный процессор от 4,0 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA 1000-й серии с установкой на SSD.

10
6
Renegade-X
26.02.2014
Комментарии:  6
Ваш комментарий
utilizat0r

Вот это круто, надо ознакомиться... В бетку играл лет 10 назад... Думал что проект забросили

1
Egik81

Попытка реанимировать мертвый проект великой серии. Можно конечно попытатся и я думаю найдутся пользователи. Но Ренегад по мне ярко показал то что серию сделало великой. А именно что это стратегия в реальном времени. Ну помимо Кукана он же Кейн а так же для меня еще запомнился Загарино в роли Славика. По мне это две самые яркий хразматичные фигуры и правильный выбор актеров.

yrroodd

Там еще актёр с Один Дома играл генсека СССР,который сбегал в единственное место,еще не оскверненное капитализмом - космос :D

QD19

Сколько лет-то прошло с начала поделки...

Pavlissimus

Один только бета-тест занял 12 лет. На ФБ вроде упоминали, что сидели на UE3 17 лет.

Dark Corsair

Мне казалось он вышел еще лет десять назад.