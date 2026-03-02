Состоялся релиз Renegade X - бесплатного шутера во вселенной Command & Conquer на Unreal Engine 3

Состоялся релиз Renegade X — бесплатного тактического шутера, переносящего опыт классической Command & Conquer: Renegade на движок Unreal Engine 3. Проект создан студией Totem Arts — международной командой поклонников серии Command & Conquer.

В матчах могут участвовать до 40 игроков, разделённых на две фракции: Global Defense Initiative (GDI) и Brotherhood of Nod. Первая представляет собой международные силы, поддерживающие мировой порядок, вторая — радикальную организацию с собственным видением будущего человечества.

Изначально проект задумывался как ремейк, но со временем превратился в духовного наследника оригинала. В центре геймплея — режим Command & Conquer Mode: задача команд заключается в уничтожении базы противника при одновременной защите собственной. Игрокам доступны более 30 видов оружия, 15 единиц техники, а также супероружие — от ядерных ударов до ионных пушек и авиаударов. Разрушение ключевых построек лишает команду стратегических преимуществ.

Минимальные требования включают Windows 8, процессор от 2,0 ГГц, 8 ГБ ОЗУ, видеокарту с поддержкой DirectX 9 и 45 ГБ на диске. Рекомендуется Windows 10, многоядерный процессор от 4,0 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA 1000-й серии с установкой на SSD.