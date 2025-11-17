ЧАТ ИГРЫ
Rennsport 10.07.2024
Симулятор, Гонки, Автомобили, Условно-бесплатная
Авторы Rennsport представила зрелищную дуэль Марденборо и SuperGT в новом трейлере

butcher69 butcher69

Компания Competitive Games опубликовала свежий трейлер, посвящённый виртуальному противостоянию между профессиональным гонщиком Дженном Марденборо и популярным ютубером SuperGT в симуляторе Rennsport. Сама гонка прошла несколько недель назад, однако теперь её ключевые моменты стали доступны широкой аудитории.

В ролике показаны самые напряжённые эпизоды дуэли: оба участника выбрали машины «под себя» и продемонстрировали высокий уровень мастерства. Марденборо, прославившийся переходом из киберспорта в реальные автогонки, отметил удивительное сходство Rennsport с настоящими трассами. «Я проехал множество кругов в реальной жизни, и теперь, пересаживаясь в этот симулятор, ощущаю поразительное сходство. Чувствуется как дома», — поделился гонщик.

Rennsport доступна на PlayStation 5 в двух версиях — стандартной и Deluxe. Разработчики подчёркивают, что их симулятор объединяет представителей киберспорта и профессионального автоспорта, создавая единое пространство для соревнований и экспериментов.

