Автосимулятор RENNSPORT получил трассу Нордшляйфе и крупный патч для исправления базовых систем

Разработчики из студий Teyon и Competition Company выпустили для гоночного симулятора RENNSPORT платное дополнение Kings of the Ring вместе с масштабным патчем 1.2.15. Центральным элементом расширения стало добавление отдельной конфигурации легендарной немецкой трассы Nürnburgring Nordschleife, воссозданной с помощью лазерного сканирования. Автопарк пополнился тремя машинами: рекордным гибридным прототипом Porsche 919 Hybrid Evo с управляемой системой DRS, классическим BMW M1 Procar с атмосферным двигателем без электронных ассистентов и легким спорткаром KTM X-Bow GT2.

В цифровом магазине Steam стоимость набора составляет 660 рублей, тогда как обладатели издания Deluxe Edition получили весь новый контент без дополнительной платы. В состав платного комплекта также включили все ранее созданные варианты Нюрбургринга, включая объединенное 24-часовое кольцо для соревнований на выносливость.

Одновременно с релизом платных машин создатели попытались решить фундаментальные проблемы проекта, на которые регулярно жаловались пользователи. Основная часть технического обновления сосредоточена на поведении искусственного интеллекта в одиночных заездах. Виртуальных оппонентов избавили от резких хаотичных перестроений, неожиданных торможений посреди прямых отрезков и беспричинных таранов машины игрока.

Нашей целью в одиночных заездах остается умный автоспорт без глупостей. Это означает постепенное устранение непредсказуемого поведения соперников вроде внезапного торможения на прямых или слепых столкновений. Команда сосредоточилась на создании надежной базовой основы, а не на объявлении полностью готового продукта.

- Рикард, ведущий программист Competition Company

В обновлении 1.2.15 разработчики перенастроили алгоритмы силовой обратной связи Force Feedback, расширили список поддерживаемых рулевых баз и ликвидировали программную задержку при переключении передач на внешних механических коробках. Для комфортной езды в темное время суток авторы скорректировали контрастность теней, снизили слепящий свет фар от машин сзади и улучшили видимость приборов в кокпите. На консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S добавили тумблер ручного отключения размытия в движении, а на младшей консоли Xbox Series S устранили критическую утечку памяти, приводившую к вылетам на Северной петле.

Судейская система получила более жесткие правила за срезку дистанции. Теперь штрафы начисляются за каждую позицию, выигранную за пределами гоночного полотна, а в квалификациях замедление применяется мгновенно. Ради наведения порядка в технической части создателям пришлось заморозить разработку поддержки пользовательских модификаций, перенаправив небольшую команду на доработку управляемости и базовой оптимизации.

Выход расширения состоялся на фоне затяжного кризиса онлайна симулятора. В магазине Steam проект удерживает смешанные отзывы с пользовательским рейтингом 46 процентов, а суточный пик активных пилотов держится на отметке около 30 человек. В сообществе сохраняется недовольство техническим состоянием движка Unreal Engine, графическими статтерами и необходимостью покупать платные машины в условиях сильной конкуренции со стороны Le Mans Ultimate, Automobilista 2 и Assetto Corsa Evo.