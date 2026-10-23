Для гоночной игры RENNSPORT вышло дополнение Hypercar Expansion Pack

Новое дополнение Hypercar Expansion Pack приносит четыре гиперкара из гонок на выносливость и более чем в два раза увеличило сетку прототипов высшего класса в игре. К уже имевшимся BMW, Porsche и Peugeot добавлены новые машины:
- Aston Martin Valkyrie AMR-LMH: 6.5-литровый атмосферный Cosworth V12. Самый яростный звук в пакете. Ставка на чистую аэродинамическую прижимную силу. Отсутствие гибридной системы на передней оси делает машину более классической в управлении.
- Lamborghini SC63 LMDh: 8-литровый твин-турбо V8 собственной разработки. Шасси спроектировано для высокой точности передней оси. Отлично подходит для трасс с затяжными скоростными поворотами вроде Spa-Francorchamps.
- Toyota TR010 Hybrid: Твин-турбо V6 с полным приводом за счет гибридной установки. Легендарный победитель Ле-Мана. Отличается стабильностью на разгонах из медленных поворотов благодаря AWD-режиму работы гибрида.
- Genesis GMR-001: Твин-турбо V8 гибрид, дебют новой гоночной программы бренда в виртуальном пространстве игры. Интересный баланс мощности и веса.
Параллельно с платным DLC разработчики выпустили масштабный бесплатный патч 1.2.18, который кардинально меняет гонки на выносливость:
- Глобальная переделка физики гиперкаров: Изменена модель шин, перенастроена аэродинамика и кривая крутящего момента двигателей. Машины стали требовательнее к контролю прогрева резины.
- Новый баланс производительности (BoP): Старые прототипы (Porsche 963, BMW M Hybrid V8 и Peugeot 9X8) были скорректированы, чтобы соответствовать темпу четырех новинок.
- Расширение лобби для консолей и ПК: Кастомные серверы теперь вмещают до 24 машин (ранее сетка была меньше), а максимальная длина сессий увеличена с 30 до 60 минут.
- Официальная интеграция SimHub (только ПК): Игрокам больше не нужны сторонние костыли для вывода телеметрии — игра нативно отправляет данные на внешние экраны рулей и приборные панели.