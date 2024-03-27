Для игры RENNSPORT вышло обновление с новым автомобилем и трассой

Доступна новейшая бета-версия гоночной игры RENNSPORT — 1.8.0, содержит новые функции такие как режим Time Trial, трассу Goodwood Hillclimb, электромобиль Porsche Mission R, совершенно новую систему день/ночь для трассы Спа-Франкоршам, блокировку горизонта (дрожание камеры на ухабах) и другие улучшения.

Time Trial — испытание на время позволяет вам дать волю своему внутреннему демону скорости на каждой доступной трассе. Соревнуйтесь на время изучая дорогу, чтобы сэкономить драгоценные миллисекунды на времени круга. Соревнуйтесь с конкурентами сравнивая время прохождения круга в таблицах лидеров.

Goodwood Hillclimb — предлагает уникальное сочетание истории, вызова и волнения. Здесь есть узкие отрезки обрамленные барьерами, где точность имеет первостепенное значение и важен каждый миллиметр. Трасса сочетающая в себе высокоскоростные прямые и технические повороты, требует как навыков, так и стратегии, обеспечивая волнующее испытание для гонщиков всех уровней. Независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом или новичком в мире гонок, эта трасса обещает незабываемые впечатления!

Porsche Mission R — приготовьтесь к гонкам на первом в истории RENNSPORT электромобиле, и это будет просто захватывающе! В этом новом автомобиле есть всё, что вы хотите: чистая производительность и мгновенная мощность! Сможете ли вы овладеть современными технологиями и довести их до предела?