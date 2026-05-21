Для симулятора RENNSPORT вышло обновление с новыми трассами и автомобилями

Состоялся релиз первого крупного контентного обновления гоночного автосимулятора RENNSPORT. Изначально этот контент планировался на весну, однако релиз задержался из-за расторжения издательского соглашения с Nacon, теперь разработчики Competition Company самостоятельно поддерживают игру. Новый контент разделён на две части: бесплатный патч и платное DLC.
Бесплатное контентное обновление:
- Новая трасса: Городской трек Kuala Lumpur в Малайзии.
- Две короткие кофигурации существующих трасс: Fuji Speedway и Road Atlanta.
- Новый автомобиль: Концепт-кар Hyundai N Vision 74.
- Геймплейные изменения: Переработанный искусственный интеллект противников и улучшен режим одиночного чемпионата.
Платное дополнение «Endurance Classics Part 1»: Набор посвящён гонкам на выносливость, владельцы Deluxe-издания получат бесплатно.
- Новая трасса: Культовый французский трек «Ле-Ман» (Circuit de la Sarthe)
- Автомобили:
- Mercedes-Benz CLK LM
- Porsche 911 GT1 '98
- Porsche 956
- Peugeot 9X8 Evo
В течении года выйдут ещё несколько контентных обновлений.
Посмотрим сколько людей набежит, думал купить это дополнение, но потом понял, что играть придется в одиночестве. Ждем наплыв игроков и только в таком случае можно купить.