Rennsport 10.07.2024
Симулятор, Гонки, Автомобили, Условно-бесплатная
5.9 33 оценки

Для симулятора RENNSPORT вышло обновление с новыми трассами и автомобилями

Pavel Rally

Состоялся релиз первого крупного контентного обновления гоночного автосимулятора RENNSPORT. Изначально этот контент планировался на весну, однако релиз задержался из-за расторжения издательского соглашения с Nacon, теперь разработчики Competition Company самостоятельно поддерживают игру. Новый контент разделён на две части: бесплатный патч и платное DLC.

Бесплатное контентное обновление:

  • Новая трасса: Городской трек Kuala Lumpur в Малайзии.
  • Две короткие кофигурации существующих трасс: Fuji Speedway и Road Atlanta.
  • Новый автомобиль: Концепт-кар Hyundai N Vision 74.
  • Геймплейные изменения: Переработанный искусственный интеллект противников и улучшен режим одиночного чемпионата.

Платное дополнение «Endurance Classics Part 1»: Набор посвящён гонкам на выносливость, владельцы Deluxe-издания получат бесплатно.

  • Новая трасса: Культовый французский трек «Ле-Ман» (Circuit de la Sarthe)
  • Автомобили:
  • Mercedes-Benz CLK LM
  • Porsche 911 GT1 '98
  • Porsche 956
  • Peugeot 9X8 Evo

В течении года выйдут ещё несколько контентных обновлений.

A8USER

Посмотрим сколько людей набежит, думал купить это дополнение, но потом понял, что играть придется в одиночестве. Ждем наплыв игроков и только в таком случае можно купить.

1