Гонка за вторым шансом: провальный симулятор Rennsport выйдет из раннего доступа в сентябре

Гоночный симулятор Rennsport от польской студии Teyon, стартовавший в раннем доступе в 2024 году, так и не смог привлечь широкую аудиторию. Несмотря на амбиции составить конкуренцию Forza Motorsport и Gran Turismo, игра быстро затерялась на фоне гигантов жанра. Максимальный онлайн в Steam составил всего 133 человека — катастрофически мало для проекта с такими целями.

Однако разработчики не опустили руки. Согласно утечке от японского издателя, Rennsport выйдет в полной версии 1.0 уже 18 сентября 2025 года на ПК и одновременно доберётся до консолей. Трейлер с датой релиза появился на официальном YouTube-канале, однако подтверждение от западных издателей пока отсутствует, поэтому к информации стоит относиться с осторожностью.

Тем временем рейтинг игры в Steam остаётся ниже 50%, и команде предстоит серьёзная работа по исправлению репутации.