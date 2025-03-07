Гоночный симулятор Rennsport доберется до консолей PS5 и Xbox Series X|S

Компания Nacon и разработчики Teyon и Competition Company объявили, что Rennsport, ранее доступный в раннем доступе на PC, выйдет на PS5 и Xbox Series X|S в 2025 году. Новость была представлена во время Nacon Connect вместе с официальным трейлером.

Rennsport предлагает реалистичный гоночный опыт, используя передовые технологии, такие как фотограмметрия, для детального воссоздания автомобилей и трасс. В игре представлено множество GT3-болидов, включая Porsche 911 GT3 R, Audi R8 LMS GT3 evo II и Mercedes-AMG GT3.

Проект активно развивается: разработчики внедряют новые трассы и автомобили, а также работают над гоночной метавселенной, где игроки смогут создавать и обмениваться контентом. Игра поддерживает рули, педальные модули и мобильное приложение для управления профилем и событиями.