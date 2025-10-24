После выхода нового автосимулятора RENNSPORT - 13 ноября, запланировано два дополнения

Игра RENNSPORT предлагает аутентичный гоночный опыт, созданный в тесном сотрудничестве с автопроизводителями и профессиональными гонщиками, чтобы каждая машина выглядела, ощущалась и управлялась как в реальной жизни. Каждая деталь проработана с максимальной точностью – от ультрареалистичной физики до детализированных моделей автомобилей и аутентичного звука, вплоть до выхлопа. Выйдите на трассу и испытайте идеальную гармонию между гонщиком и машиной. Два дополнения войдут в Deluxe-издание или в будущем можно купить отдельно:

Endurance Classics – Часть 1 (в конце 2025 года) – Покорите культовую трассу 24 часа Ле-Мана на легендах таких как Mercedes-Benz CLK LM, Porsche 956 Group C и Porsche 911 GT1.

Touring Classics – Часть 1 (в начале 2026 года) – Переживите славу туринговых гонок на трассе Hockenheim Classic за рулем BMW E30 M3, Alfa Romeo 155 V6 TI, Mercedes-Benz AMG 190 E EVO и Mercedes-Benz C Class V6 DTM.

ПК версия сменит модель распространения с условно-бесплатной на одноразовую покупку + большие DLC. Для консольных версий доступен предзаказ, в качестве бонуса получите Ford Mustang GT3, доступ к игре за 72 часа до релиза и эксклюзивную ливрею. За Deluxe-издание получите: Трассу Nordschleife, автомобиль Porsche 911 GT3 R Rennsport и 1,100 RENN$ внутриигровых кредитов.