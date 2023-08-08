Представлен трейлер гоночной игры RENNSPORT с новым контентом

Разработчики опубликовали новый трейлер с демонстрацией прогресса разработки игры, это большой шаг вперед для RENNSPORT, и оно наверняка понравится всем кто любит гоночные игры, благодаря новому контенту, улучшенным функциям и исправлениям ошибок.
Новый контент:
- Автомобиль Praga R1 — новое дополнение к модельному ряду RENNSPORT, предлагающее уникальное сочетание производительности и управляемости.
- Трасса 8ETA — она бросит вызов даже самым опытным гонщикам.
- Damage V1: теперь доступна первая итерация системы повреждений, обеспечивающая более реалистичный и захватывающий гоночный опыт.
Улучшения:
- Обновлены звуки езды по бордюрам.
- Обновлён звук BMW M4 GT3.
- Улучшена анимация вращения шин.
- Улучшено обнаружение срезов, чтобы игроки не срезали углы.
- Улучшен алгоритм коррекции движения, чтобы игроки не застревали в стенах или других объектах.