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RENNSPORT TBA
5.7 13 оценок

Представлен трейлер гоночной игры RENNSPORT с новым контентом

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Pavel Rally
Новости

Разработчики опубликовали новый трейлер с демонстрацией прогресса разработки игры, это большой шаг вперед для RENNSPORT, и оно наверняка понравится всем кто любит гоночные игры, благодаря новому контенту, улучшенным функциям и исправлениям ошибок.

Новый контент:

  • Автомобиль Praga R1 — новое дополнение к модельному ряду RENNSPORT, предлагающее уникальное сочетание производительности и управляемости.
  • Трасса 8ETA — она бросит вызов даже самым опытным гонщикам.
  • Damage V1: теперь доступна первая итерация системы повреждений, обеспечивающая более реалистичный и захватывающий гоночный опыт.

Улучшения:

  • Обновлены звуки езды по бордюрам.
  • Обновлён звук BMW M4 GT3.
  • Улучшена анимация вращения шин.
  • Улучшено обнаружение срезов, чтобы игроки не срезали углы.
  • Улучшен алгоритм коррекции движения, чтобы игроки не застревали в стенах или других объектах.
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