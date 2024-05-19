В игру RENNSPORT добавлена новая трасса и автомобили

Бета-обновление 1.8.5 принесло в игру: новую трассу, новые автомобили и ряд нововведений. Приготовьтесь ощутить под своей машиной легендарное асфальтовое покрытие Международной гоночной трассы Фудзи, она представляет собой настоящее испытание мастерства и производительности автомобиля, заставляя вас работать на пределе своих возможностей!

Приготовьтесь к появлению долгожданных прототипов LMDh. Эти технологические чудеса гонок на выносливость привносят на трассу непревзойденную мощь и инновации, требуя от каждого гонщика профессионализма!

Рёв легенды приходит в RENNSPORT, когда разработчики представляют могучий Porsche 963! Это не просто машина, он сочетает в себе культовое наследие Porsche с новейшей гибридной мощностью!

Раскройте мощь двигателя BMW M Hybrid V8 + электродвигателя, обеспечивая взрывную производительность при прохождении поворотов на этой машине, вдохновленной легендарными чемпионскими BMW!

Стратегическая глубина многоклассовых гонок вырывается на сцену! Управляйте топливной стратегией, делайте пит-стопы и преодолевайте хаос, соревнуясь с автомобилями разных классов на пути к победе! Также добавлена машина безопасности.