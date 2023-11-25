В игру RENNSPORT добавят новый класс гоночных машин

Разработка новой гоночной игры стремительно набирает обороты, ранее были представлены две новые трассы: Road Atlanta и Daytona International Speedway, теперь с выходом бета-версии 1.6.0 игра наполнится новыми функциями и контентом, например появится старт с хода, который используется в некоторых настоящих гонках, также будет доработана физика и улучшено управление, а самое главное появится совершенно новый класс машин - TCR, его представят два переднеприводных автомобиля: Audi RS 3 LMS TCR и Hyundai Elantra N TCR.