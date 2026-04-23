Анонсирован мрачный шутер Reoxia про возвращение космонавта на зараженную Землю

Независимый разработчик Vokeev официально анонсировал свой новый проект под названием Reoxia. Новинка представляет собой сюжетный экшен от 1 лица, рассчитанный на 1 игрока. Релиз игры запланирован на 3 квартал 2027 года на цифровых площадках Steam и VK Play, где проект уже можно добавить в список желаемого.

История разворачивается вокруг космонавта, который возвращается на Землю в самый разгар глобальной катастрофы. Причиной конца света стала масштабная вспышка неизвестного заболевания. Главный герой остается 1 незараженным человеком на планете. Теперь ему предстоит выживать среди разрушенного мира, который наполнен кровожадными инфицированными и жуткими мутантами. Кроме того, на протагониста открывают охоту неизвестные вооруженные люди.

Действие шутера происходит в реалистичных декорациях заброшенных постсоветских зданий. Игрокам придется применять разные тактики и оружие, так как каждый тип врагов требует уникального подхода. Важной механикой станет динамическая смена времени суток и погоды. В ночное время противники хуже видят героя, что позволяет действовать скрытно, однако монстры ночью становятся гораздо опаснее. Дождь, туман и ветер также влияют на геймплей, ухудшая видимость и заглушая шаги. Проект предложит свободное перемещение по локациям, поиск тайников с ресурсами для улучшения снаряжения, решение головоломок и нелинейный сюжет, исход которого зависит от принятых игроком решений.

Автор также опубликовал системные требования. Для минимальных настроек графики потребуется операционная система Windows 10 или 11, процессор Core i5 или Ryzen 5, 10 гигабайт оперативной памяти, видеокарта GeForce 2080 и 20 гигабайт свободного места на диске. Для комфортной игры рекомендуются процессоры Core i7 или Ryzen 7, 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce 3050.