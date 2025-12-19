Белорусский киберпанк-платформер Replaced попал в список желаний более 600 тысяч игроков

Sad Cat Studios, разработчики двухмерной киберпанк-платформер Replaced, сообщили на своей странице в соцсети, что проект уже добавлен в списки желаний более 600 000 игроков, что делает этот проект одним из самых ожидаемых релизов следующего года.

Впервые Replaced была представлена в 2021 году. В 2023 году ее релиз был перенесен на 2024 год, затем — на этот год, а теперь — на 12 марта 2026 года. Белорусская студия постоянно извинялась за затянувшийся процесс разработки. Остается только надеяться, что это, возможно, в последний раз и что через несколько месяцев мы сможем погрузиться в этот пиксельный киберпанковский мир.

Напомним, что в Replaced игрок выступает в роли R.E.A.C.H. — искусственного интеллекта, оказавшегося заточенным в человеческом теле в Америке 1980-х годов после ядерной катастрофы.

Replaced выйдет на ПК и Xbox Series X/S, а также будет сразу доступна по подписке Game Pass Ultimate. Игра разрабатывается в сотрудничестве с Microsoft, которая обеспечила себе как минимум временную эксклюзивность на консолях.