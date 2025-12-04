Дата выхода Replaced наконец объявлена - ретро-футуристический платформер появится 12 марта 2026 года

Долгожданный научно-фантастический экшен-платформер REPLACED обзавёлся точной датой релиза. Thunderful Games и Sad Cat Studios подтвердили, что игра выйдет 12 марта 2026 года на Xbox Series и ПК, включая Steam, Epic Games Store, GOG и Microsoft Store. Кроме того, REPLACED будет доступна подписчикам Game Pass.

Руководитель проекта Юра Жданович признал, что разработка заняла больше времени, чем ожидалось, и поблагодарил поклонников за терпение. Команда настроена оправдать ожидания, которые сформировались вокруг игры.

События REPLACED разворачиваются в альтернативной Америке 1980-х, пережившей ядерную катастрофу. Игроки примерят роль искусственного интеллекта R.E.A.C.H., заточённого в человеческом теле. Главный герой пытается раскрыть тайны корпорации Phoenix, которая управляет городом, построенным на коррупции и торговле человеческими жизнями.

Проект сочетает кинематографическую постановку и атмосферу киберпанка. Персонаж будет бегать, карабкаться и вести динамичные бои, соединяя быстрые удары в ближнем бою с дальнобойными атаками. Плавная анимация, ручная пиксельная графика и насыщенное синт-звучание создают мрачное, но завораживающее настроение.

REPLACED обещает истории о человечности, контроле и идентичности в мире, где каждая тайна имеет свою цену. Пользователям остаётся дождаться 12 марта — разработчики уверены, что смогут оправдать ожидания.