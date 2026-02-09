Долгожданный киберпанк-платформер Replaced получит демоверсию на этой неделе

Replaced — это довольно замечательно выглядящий 2.5D ретро-футуристический научно-фантастический платформер, действие которого разворачивается в альтернативной Америке 1980-х годов, пострадавшей от ядерной катастрофы. Игроки оказываются в роли Рича, искусственного интеллекта, неожиданно оказавшегося в ловушке внутри человеческого тела.
Релиз Replaced запланирован на следующий месяц, но до этого разработчик Sad Cat Studios представит демоверсию, которая будет доступна на ПК (Steam и Windows Store) с 11 февраля.
Раскройте зловещие секреты корпорации Phoenix в роли Рича, искусственного интеллекта, заточенного в человеческом теле. Пройдите через мрачный киберпанк-триллер в этом сюжетно-ориентированном 2.5D платформере, сочетающем кинематографическое исследование с плавным, свободным экшеном.
После нескольких задержек, Replaced выйдет 12 марта на ПК (Steam, GOG, EpicGames Store) и Xbox Series X/S.
Вот реально, кем долгожданна эта пиксельная мазня? Я так понимаю, когда ты рукожоп с тремя копейками в кармане, то делаешь такое, главное заявить что вдохновлялся играми 30ти летней давности. Ну ведь можно нарисовать нормально, как люди делают.
То что ты на своем скрине показал - как раз и выглядит как дешевый шлак, сделанный из дешевых ассетов. А сделать атмосферную игру в пиксель-арте, это тебе не готовые 3д модельки по сцене расставить.
То, что ты называешь атмосферный пиксель-арт, мне настоиграл еще со времен Денди, и сейчас мне эта мазня даром не нужна.
Так тебе её даром никто и не даёт
почти лям в желаемых, интересно заценить
пиксельное счастье (не для меня)