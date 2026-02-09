Долгожданный киберпанк-платформер Replaced получит демоверсию на этой неделе

Replaced — это довольно замечательно выглядящий 2.5D ретро-футуристический научно-фантастический платформер, действие которого разворачивается в альтернативной Америке 1980-х годов, пострадавшей от ядерной катастрофы. Игроки оказываются в роли Рича, искусственного интеллекта, неожиданно оказавшегося в ловушке внутри человеческого тела.

Релиз Replaced запланирован на следующий месяц, но до этого разработчик Sad Cat Studios представит демоверсию, которая будет доступна на ПК (Steam и Windows Store) с 11 февраля.

Раскройте зловещие секреты корпорации Phoenix в роли Рича, искусственного интеллекта, заточенного в человеческом теле. Пройдите через мрачный киберпанк-триллер в этом сюжетно-ориентированном 2.5D платформере, сочетающем кинематографическое исследование с плавным, свободным экшеном.

После нескольких задержек, Replaced выйдет 12 марта на ПК (Steam, GOG, EpicGames Store) и Xbox Series X/S.