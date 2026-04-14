Hades II, Replaced и мрачная RPG: Xbox Game Pass получил мощнейшее пополнение апреля

Подписчики Xbox Game Pass наконец дождались громкого обновления каталога: с 14 апреля в сервисе стали доступны сразу три заметных проекта, каждый из которых ориентирован на разную аудиторию.

Главной звездой пополнения стала Hades 2 — продолжение одного из самых обсуждаемых инди-хитов последних лет. Игра уже успела наделать шума на Nintendo Switch 2 и ПК, а теперь добралась до Xbox Series X и сразу же вошла в подписку, давая шанс опробовать её без дополнительной покупки.

Не менее ожидаемым релизом станет Replaced — стильный инди-проект, который долгое время оставался в центре внимания благодаря своей пиксельной графике и атмосфере киберпанка. Игра станет доступна позже сегодня на Xbox и ПК, включая облачный формат через Game Pass.

Третьим пополнением стала The Thaumaturge — мрачная ролевая игра с упором на сюжет и моральный выбор. Игрокам предстоит исследовать город на пороге перемен, использовать мистические способности, читать эмоции окружающих и управлять демонами, вдохновлёнными фольклором.

Апрельское обновление ещё раз подтверждает курс Microsoft на разнообразие и качество контента. Новая тройка релизов уже получила положительные отклики и делает библиотеку Game Pass ещё более привлекательной для игроков разных жанровых предпочтений.