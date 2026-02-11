Киберпанк-платформер Replaced обзавёлся новым трейлером в честь выхода демоверсии

Студия Sad Cat Studios представила трейлер демоверсии Replaced — стильного пиксельного 2D-экшена с элементами платформера и ярко выраженной киберпанк-эстетикой. Демоверсия позволяет оценить атмосферу проекта, его визуальный стиль и боевую систему.
Игрокам предстоит взять на себя роль R.E.A.C.H. — искусственного интеллекта, запертого в человеческом теле. В постапокалиптическом мире будущего герой пытается раскрыть тайны зловещей корпорации Phoenix, параллельно сталкиваясь с тяжестью человеческого существования и собственной новой природой.
Replaced сочетает кинематографичную подачу с форматом 2.5D, предлагая исследование мрачных локаций — от залитых неоном городских улиц до индустриальных пустошей и полуразрушенных районов. В геймплее сделан акцент на динамичные рукопашные схватки, плавную анимацию и бесшовное перемещение: игрокам предстоит бегать, карабкаться и вступать в быстрые, зрелищные бои.
Replaced выйдет 12 марта для Xbox Series X|S и ПК (Steam, GOG и Epic Games Store).
пиксели все портят
Пробежал демку, боевка аля бетмен аркхам, антураж прям оч бомбезный, хочется медленно ходить и любоваться, ибо артдизайн с такой стилизацией прям достоин участие в лучший визуал этого года.
Сколько по времени демка проходится?
Я за 30 мин прошел, не спеша
Ждал очень пару лет назад, сейчас уже пох. 😞
Хорошие Минимальные системные требования..
Согласен, затычка на 1060 6 , сейчас есть даже у самого дефолтного школьника. Спасибо разрабамет 👊