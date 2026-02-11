ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Replaced 12.03.2026
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер, Научная фантастика
6.9 105 оценок

Киберпанк-платформер Replaced обзавёлся новым трейлером в честь выхода демоверсии

monk70 monk70

Студия Sad Cat Studios представила трейлер демоверсии Replaced — стильного пиксельного 2D-экшена с элементами платформера и ярко выраженной киберпанк-эстетикой. Демоверсия позволяет оценить атмосферу проекта, его визуальный стиль и боевую систему.

Игрокам предстоит взять на себя роль R.E.A.C.H. — искусственного интеллекта, запертого в человеческом теле. В постапокалиптическом мире будущего герой пытается раскрыть тайны зловещей корпорации Phoenix, параллельно сталкиваясь с тяжестью человеческого существования и собственной новой природой.

Replaced сочетает кинематографичную подачу с форматом 2.5D, предлагая исследование мрачных локаций — от залитых неоном городских улиц до индустриальных пустошей и полуразрушенных районов. В геймплее сделан акцент на динамичные рукопашные схватки, плавную анимацию и бесшовное перемещение: игрокам предстоит бегать, карабкаться и вступать в быстрые, зрелищные бои.

Replaced выйдет 12 марта для Xbox Series X|S и ПК (Steam, GOG и Epic Games Store).

15
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
WerGC

пиксели все портят

8
Just-a-your-King

Пробежал демку, боевка аля бетмен аркхам, антураж прям оч бомбезный, хочется медленно ходить и любоваться, ибо артдизайн с такой стилизацией прям достоин участие в лучший визуал этого года.

4
VIGITAL ART

Сколько по времени демка проходится?

Exsazx VIGITAL ART

Я за 30 мин прошел, не спеша

1
VIGITAL ART

Ждал очень пару лет назад, сейчас уже пох. 😞

2
simaSPb

Хорошие Минимальные системные требования..

1
VIGITAL ART

Согласен, затычка на 1060 6 , сейчас есть даже у самого дефолтного школьника. Спасибо разрабамет 👊

1