Киберпанк-платформер Replaced обзавёлся новым трейлером в честь выхода демоверсии

Студия Sad Cat Studios представила трейлер демоверсии Replaced — стильного пиксельного 2D-экшена с элементами платформера и ярко выраженной киберпанк-эстетикой. Демоверсия позволяет оценить атмосферу проекта, его визуальный стиль и боевую систему.

Игрокам предстоит взять на себя роль R.E.A.C.H. — искусственного интеллекта, запертого в человеческом теле. В постапокалиптическом мире будущего герой пытается раскрыть тайны зловещей корпорации Phoenix, параллельно сталкиваясь с тяжестью человеческого существования и собственной новой природой.

Replaced сочетает кинематографичную подачу с форматом 2.5D, предлагая исследование мрачных локаций — от залитых неоном городских улиц до индустриальных пустошей и полуразрушенных районов. В геймплее сделан акцент на динамичные рукопашные схватки, плавную анимацию и бесшовное перемещение: игрокам предстоит бегать, карабкаться и вступать в быстрые, зрелищные бои.

Replaced выйдет 12 марта для Xbox Series X|S и ПК (Steam, GOG и Epic Games Store).