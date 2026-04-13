Разработчик Replaced раскрыл характеристики на Xbox Series X/S

После многочисленных задержек и неудач за эти годы команда, создавшая стильный платформер Replaced — Sad Cat Studios — сегодня раскрыла, как игра будет выглядеть и играться на Xbox с точки зрения разрешения и частоты кадров.

На Xbox Series X Replaced будет работать в разрешении 4K / 60 FPS. Владельцы Xbox Series S, тем временем, смогут играть в разрешении 1440p / 60 FPS. По всей видимости, это будут единственные графические режимы, доступные в Replaced на старте.

Как видно из шутливого упоминания DLSS5 командой, в Replaced, похоже, отсутствует масштабирование с помощью ИИ. Впрочем, это вполне логично, учитывая, что Replaced должна быть довольно простой в запуске игрой на современном оборудовании.