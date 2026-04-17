Разработчики Replaced прояснили ситуацию с ИИ после ошибки в обзоре IGN

Разработчики студии Sad Cat Studios оказались в центре медийного скандала из-за ошибки в обзоре издания IGN. В рецензии проект назвали «приключением на базе ИИ», что вызвало резкую критику со стороны пользователей. Игроки ошибочно решили, что визуальный стиль и контент киберпанк-экшена

В официальном обращении разработчики подчеркнули, что проект на 100% является продуктом ручного труда. Термин «AI-based», использованный журналистами, относился исключительно к сюжетной составляющей: действию игры в альтернативной Америке 1980-х, где главным героем является искусственный интеллект, заключенный в человеческое тело. Студия подтвердила, что никакие аспекты визуального ряда, кода или сценария не генерировались нейросетями.

Как мы видим, некоторые люди неправильно поняли, что IGN подразумевает под «на базе ИИ». Мы хотим уточнить: эта игра на 100% создана вручную. При её разработке не использовался генеративный ИИ. IGN имеет в виду сюжет об ИИ в альтернативной Америке 80-х.

Вследствие инцидента и последовавшей реакции сообщества издание IGN удалило некорректный пост в социальной сети X. Данная ситуация продемонстрировала высокую чувствительность современной аудитории к вопросам технологической этики в геймдеве.

Разработчики Replaced продолжают позиционировать свой проект как авторское произведение, созданное без применения инструментов массовой генерации данных.