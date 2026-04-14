Replaced добавили в списки желаний 1 миллион раз

Киберпанковый экшен-платформер Replaced продолжает набирать популярность ещё до релиза — игра преодолела отметку в 1 миллион добавлений в списки желаемого в Steam.

Разработчики из Sad Cat Studios поблагодарили сообщество за мощную поддержку и отметили, что интерес к проекту превзошёл их ожидания. На фоне ажиотажа авторы напомнили, что релиз состоится уже сегодня: запуск намечен на 17:00 МСК.

Replaced — это стильный 2.5D-платформер с элементами экшена и кинематографичной подачей, вдохновлённой ретрофутуризмом и мрачным киберпанком. Игрокам предстоит исследовать альтернативную Америку 80-х годов, где корпорации правят балом, а человеческое сознание может существовать вне тела.

Судя по количеству добавлений в желаемое, проект уже сейчас стал одним из самых ожидаемых инди-релизов — и совсем скоро игроки смогут лично оценить, оправдает ли он высокий интерес.