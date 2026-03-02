Replaced достигла 850 тыс добавлений в списки желаний, демоверсию опробовали 185 тыс игроков

Sad Cat Studios и Thunderful сообщили, что их атмосферный экшен-платформер Replaced достиг 850 тысяч добавлений в списки желаний в Steam. С начала Steam Next Fest демоверсия игры входит в топ-5 в категории «Популярные новинки» и является одной из самых популярных игр Next Fest, получив 89% положительных оценок от 185 тысяч игроков.
Replaced — это кинематографический экшен-платформер в формате 2.5D с пиксельной графикой, атмосферным киберпанковским миром и захватывающим триллером. Погрузитесь в альтернативную Америку 1980-х годов, перестроенную ядерной катастрофой, и познакомьтесь с обездоленными жителями Феникс-Сити, борющимися за выживание. Бегайте, карабкайтесь и сражайтесь в разрушающихся районах, промышленных пустошах и залитых неоновым светом переулках, оживлённых стильной графикой ручной работы и мрачным саундтреком на синтезаторе.
Replaced выйдет на ПК и Xbox Series X|S 14 апреля.
Пробовал демку, но так и не смог поиграть нормально. Были два бага. Один в графическом плане, картинка шла рывками и иногда помогало переключаться на полноэкранный режим, но при перезапуске игры баг возвращался. И второй, смог дойти до первой стены, а дальше неё не получилось пройти.
Хахах, у меня кстати так-же)
Нужно было вернутся чуть назад и там можно забраться наверх и перепрыгнуть
Я пробовал кучу раз все возможные варианты, просто забагалось то место...
Норм игра, словно настольгия игр про Бэтмена из 90-х на денди, тоже жду выхода.
Ссылку на игру никак нельзя было оставить?
ПИКСЕЛИ