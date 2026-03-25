Replaced ориентирована на разрешение 4K/60 FPS на Xbox Series X, среднее время прохождения составляет около 8 часов

Несмотря на изящную пиксельную 2.5D-графику и кинематографичный геймплей в стиле сайд-скроллера, Replaced от Sad Cat Studios предлагает немало возможностей для исследования, особенно при изучении городов и взаимодействии с NPC. Однако не стоит ожидать очень долгого прохождения, поскольку режиссёр Юра Жданович и композитор Игорь Грицай подтвердили, что среднее время прохождения составит «около восьми часов».

Конечно, это зависит от дополнительного контента, особенно учитывая, что разработчик не «навязывает» его игрокам.

Мы не навязываем игрокам дополнительный контент, поэтому всё зависит от вашего стиля игры. В среднем, я бы сказал, около 8 часов, а если вы ищете что-то ещё, то 11-12.

На момент интервью команда «всё ещё находилась в процессе финальной доработки (игра довольно требовательна к графике)», но цель состоит в том, чтобы зафиксировать разрешение и частоту кадров на Xbox Series X на уровне 4K/60 FPS. Игроки на Xbox Series S могут рассчитывать на геймплей в разрешении 1440p/60 FPS, если всё пойдёт хорошо.

Однако возникает вопрос: почему Sad Cat Studios не рассматривали возможность выпуска на PlayStation 5?

Когда мы только начали разработку Replaced и общались с различными партнёрами по платформам, мы решили выпустить её как игру для Xbox и Game Pass, поскольку посчитали, что это нам подходит.

На вопрос о Nintendo Switch 2 разработчик ответил:

В настоящее время мы не можем подтвердить выпуск на других платформах.

Учитывая длительность процесса разработки и других факторов, для студии вполне разумно сосредоточиться на уже анонсированных платформах. Если Replaced окажется успешной, возможно, у неё появится больше ресурсов (и спроса) на другие версии.

Тем временем игра станет доступна 14 апреля для Xbox Series X/S и ПК.