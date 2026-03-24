Replaced под огнём критики: игроков раздражает звук текста в геймплее

Киберпанк-экшен Replaced продолжает привлекать внимание — после публикации 15-минутного геймплея от IGN интерес к игре только вырос.

Однако обсуждение быстро сместилось в неожиданную сторону. Главным объектом критики стал звук, сопровождающий появление текста на экране. Многие зрители отметили, что он оказался настолько раздражающим, что мешает восприятию происходящего и даже отбивает желание досматривать ролик. В комментариях пользователи массово просят добавить возможность отключения или изменения этого эффекта.

Частично проблему уже можно обойти: в демоверсии, доступной на PC, звук действительно можно отключить, но только вместе со всеми остальными аудиоэффектами. Такой компромисс устраивает далеко не всех.

Несмотря на спорный элемент, общее впечатление от Replaced остаётся положительным. Игроки хвалят атмосферу и визуальную составляющую, хотя некоторые считают показанный фрагмент не самым удачным с точки зрения геймплея. Релиз игры запланирован на 14 апреля на PC и Xbox Series, а также в Game Pass с первого дня.