Replaced получает хорошие отзывы - 81 балл на Metacritic и 78 на OpenCritic

Replaced, киберпанк-платформер от Sad Cat Studios, после многолетнего ожидания вышел на ПК, Xbox и Game Pass, и начали появляться первые обзоры. В настоящее время игра имеет средний балл 81 на Metacritic и 78 на OpenCritic.

В обзорах отмечается исключительное аудиовизуальное оформление и сильный сюжет. Игру часто описывают как один из самых впечатляющих примеров современной пиксельной графики, с кинематографической 2.5D-эстетикой, ярким саундтреком и захватывающей киберпанк-атмосферой. Сюжет также получает много похвалы за эмоциональный подход и построение мира.

С другой стороны, встречаются и повторяющиеся критические замечания относительно геймплея и темпа игры. Хотя боевая система и платформенные элементы в целом считаются удовлетворительными, некоторые обзоры указывают на повторяемость, раздражающие контрольные точки и неравномерный темп между игровым процессом и сюжетом. Кроме того, технические сбои, баги и некоторая недостаточная проработка более сложных участков снижают общее впечатление.

Gaming Boulevard – 95

REPLACED — это плавная игра, которая захватывает внимание с самого начала и не отпускает. Платформинг и бои, одинаково плавные, заставляют вас почувствовать себя звездой боевика из любимого блокбастера, и это ощущение усиливается превосходным визуальным стилем 2.5D, который иногда использует кинематографические ракурсы камеры для усиления действия. Нет сомнений, что REPLACED станет эталоном для всех, кто хочет показать, что пиксельная графика может быть такой же красивой, как реалистичная 3D.

Gamereactor – 90

REPLACED – это, прежде всего, игра об эмоциях, и она щедро их передаёт, предлагая глубоко трогательный сюжет, который кажется свежим, не изобретая велосипед, и, более того, не стремится дать ответы на все вопросы.

Game 8 – 86

В конечном итоге, REPLACED определяется своей приверженностью собственной идентичности. Даже когда структура игрового процесса склоняется к повторению или темп боя становится чрезмерным, игра редко теряет свою силу благодаря исключительной визуальной составляющей и эмоционально обоснованному повествованию. Она не стремится переосмыслить свой жанр в механическом плане, а скорее усовершенствовать то, как можно воспринимать кинематографический 2.5D-мир. И этот стильный, атмосферный и тихо человечный опыт остаётся с вами надолго после того, как вы дойдёте до конца.

TheGamer – 80

Главная сила REPLACED, помимо потрясающей графики, заключается в её культурном комментарии. Хотя основной сюжет сосредоточен в основном на одном конкретном аспекте апокалипсиса — донорстве органов и вытекающей из этого дегуманизации, связанной с потерей части себя, — в игре также достаточно контента, исследующего другие трагедии этого мира: крайнюю нищету, легкомыслие элиты, фашизм, полицейское государство и, особенно, опасности технологий.

Destructoid – 75

REPLACED — это визуально потрясающее киберпанк-приключение с захватывающим сюжетом, который трудно игнорировать, даже когда он хромает. Его прекрасный 2.5D мир, увлекательная история и тщательная проработка персонажей выделяют игру, но проблемы с читаемостью как в платформинге, так и в бою порой мешают игровому процессу. Несмотря на эти недостатки, стиль и содержание REPLACED великолепны, что делает её лёгкой рекомендацией для поклонников кинематографических платформеров и антиутопических триллеров.

Gameliner – 60

REPLACED идеальна до мельчайших деталей для игроков, желающих погрузиться в богатый и атмосферный киберпанк-мир, но Sad Cat Studios в итоге доводит игровой процесс до предела того, что действительно доставляет удовольствие. Это досадно: REPLACED не хватает всего нескольких доработок до величия, но на данный момент она до него не дотягивает. Медленный темп, вялый геймплей и сюжет, который не всегда выдерживает проверку временем, негативно сказываются на всем этом. Добавьте к этому значительное количество багов, от игровых глюков до блокировки прогресса, и рекомендация состоит в том, чтобы подождать ещё несколько месяцев, прежде чем погрузиться в этот визуально потрясающий, но все ещё не совсем цельный сайдскроллер.