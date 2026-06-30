Replaced получила новое обновление с исправлением ошибок

Команда разработчиков Replaced объявила о выпуске нового обновления для игры, доступного уже сейчас, которое вносит ряд исправлений, направленных на улучшение анимации, боя и платформинга.

К основным изменениям относятся исправления некоторых кат-сцен, улучшенный бой с соответствующей перебалансировкой и повышенная точность в платформинге благодаря более надёжному обнаружению краёв при прыжке. Разработчики также заявили, что они «смягчили» погоню с краном, известную среди игроков своей сложностью, и что они переработали бой с боссом «Дядя Бен», скорректировав как уровень сложности, так и плавность анимации. Одновременно с обновлением игра предлагалась со скидкой 20% в Steam.

В то же время студия ответила на некоторые вопросы сообщества в социальных сетях, которые появились сразу после анонса новых функций. Что касается возможной версии для Nintendo Switch 2, разработчики заявили, что в настоящее время сосредоточены на версиях для ПК и Xbox, добавив, что о любых изменениях будет сообщено позже.

Аналогичные ответы были получены и относительно возможной версии для PlayStation 5. Студия объяснила, что, если планируется выпуск на других платформах, будет сделано официальное объявление, но в настоящее время основное внимание уделяется платформам, на которых Replaced уже доступна.

Наконец, на вопрос о возможном введении озвучки команда ответила осторожно, подчеркнув, что это был бы интересный вариант, но, будучи небольшой студией, на данный момент ничего определённого нет.