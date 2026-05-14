Replaced впервые получила скидку в Steam всего через месяц после релиза

Платформер Replaced, вышедший 14 апреля, теперь доступен в Steam со скидкой 20%. До 28 мая российские игроки могут приобрести игру за 568 рублей вместо стандартных 710.

Действие игры разворачивается в альтернативной версии США конца XX века после ядерной катастрофы. Игрок управляет искусственным интеллектом, оказавшимся в теле человека, исследует неоновые улицы постапокалиптического Финикс-Сити и раскрывает тёмные заговоры.

С момента релиза 14 апреля разработчики выпустили несколько обновлений, устранив часть ошибок и недочётов. На Steam проект получил 82% положительных отзывов.