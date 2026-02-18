REPLACED задержится на месяц: релиз перенесли на 14 апреля

Научно-фантастический ретро-футуристический экшен-платформер REPLACED выйдет позже запланированного срока. Издатель Thunderful Games и студия Sad Cat Studios объявили о переносе релиза с 12 марта на 14 апреля 2026 года. Игра появится на Xbox Series и PC — в Steam, Epic Games Store, Microsoft Store и GOG.

В обращении к игрокам разработчики подчеркнули, что проект фактически готов, однако финальный этап показал необходимость дополнительного времени на полировку и оптимизацию. Команда хочет, чтобы версия первого дня была максимально стабильной и полностью соответствовала изначальному видению.

Особую роль в решении сыграли отзывы на демоверсию в Steam. По словам Sad Cat Studios, релиз демо стал волнительным моментом, но поддержка сообщества и конструктивная критика помогли внести важные улучшения. Разработчики продолжают внимательно читать комментарии и дорабатывать игру.

Студия поблагодарила игроков за терпение и отметила, что финишная прямая уже близка. Демоверсия REPLACED по-прежнему доступна в Steam для тех, кто хочет оценить проект до официального запуска 14 апреля 2026 года.