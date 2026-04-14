Состоялся релиз REPLACED - научно-фантастического экшен-платформера в альтернативных 1980-х

Состоялся релиз REPLACED — научно-фантастического экшен-платформера от студии Sad Cat Studios. Игра вышла на ПК и Xbox Series, после нескольких переносов и длительного ожидания со стороны игроков.
REPLACED представляет собой 2.5D кинематографичный платформер с элементами экшена, выполненный в ретрофутуристическом стиле. Сюжет разворачивается в альтернативной версии США 1980-х годов, пережившей ядерную катастрофу. Игрокам предстоит взять на себя роль R.E.A.C.H. — искусственного интеллекта, оказавшегося запертым в человеческом теле против своей воли.
Действие игры происходит в мрачном мегаполисе Финикс-Сити, где власть принадлежит корпорациям, а человеческая жизнь обесценена. Проект сочетает динамичную боевую систему, исследование локаций и повествование с акцентом на темы личности и контроля. Визуальный стиль, основанный на пиксель-арте с современными эффектами, стал одной из ключевых особенностей игры ещё с момента её анонса.
Отлично. И ссылка на Стим на месте, ну прям праздник какой-то.))
лучше в старфилд поиграю
Белорусская игра вроде
Ну не знаю, поиграл в демку и что-то как-то восторг поутих, хотя изначально по роликам казалось будет пушка-бомба.
Ждал с момента анонса, в демку специально не играл, на метакритике некоторые игровые журналы пророчат ей игру года, в комментах в стиме пишут что освещение в игре заставляет попотеть даже 4090. Короче много противоречий)) Но 8$ за эту игру это не деньги, в отличие от Resident Evil Requiem (за 70$), которую буквально вчера пробежал уже второй раз где то за 4 часа... Короче пробую этот белорусский киберпанк.