Состоялся релиз REPLACED - научно-фантастического экшен-платформера в альтернативных 1980-х

Состоялся релиз REPLACED — научно-фантастического экшен-платформера от студии Sad Cat Studios. Игра вышла на ПК и Xbox Series, после нескольких переносов и длительного ожидания со стороны игроков.

REPLACED представляет собой 2.5D кинематографичный платформер с элементами экшена, выполненный в ретрофутуристическом стиле. Сюжет разворачивается в альтернативной версии США 1980-х годов, пережившей ядерную катастрофу. Игрокам предстоит взять на себя роль R.E.A.C.H. — искусственного интеллекта, оказавшегося запертым в человеческом теле против своей воли.

Действие игры происходит в мрачном мегаполисе Финикс-Сити, где власть принадлежит корпорациям, а человеческая жизнь обесценена. Проект сочетает динамичную боевую систему, исследование локаций и повествование с акцентом на темы личности и контроля. Визуальный стиль, основанный на пиксель-арте с современными эффектами, стал одной из ключевых особенностей игры ещё с момента её анонса.